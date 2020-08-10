Экс-чемпион мира Хорхе Линарес заявил, что Василий Ломаченко стареет

Он убежден, что Лопес - это очень тяжелый тест для чемпиона, а еще он выйдет в ринг, чтобы "убивать" Ломаченко, передает Sportanalytic.com.

Впрочем, Линарес говорит рассказал, что Лопесу может для этого не хватить скорости и боксерского интеллекта.

Ранее мы писали, что Боб Арум рассказал подробности организации боя Ломаченко-Лопес.

Арум сообщил, что украинец Василий Ломаченко готов сократить гонорар, чтобы больше досталось Лопесу и он согласился подписать контракт на бой.

"Я рассчитываю завершить переговоры с Теофимо в ближайшее время. Ломаченко добровольно сокращает свой гонорар, чтобы закончить переговоры.

Но мы никогда не урезаем никого ниже минимума. Цифра, которую вы видели в 3,5 миллиона долларов в качестве гонорара Ломаченко, не очень далека от истины", - цитирует Арума boxingnews24.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".