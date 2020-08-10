Экс-чемпион мира Эдриен Бронер заявил, что вскоре встретится в ринге с украинцем Иваном Редкачом
Как сообщает Politeka.net, в instagram боксеры опубликовали фото:
"В своем следующем бою я нокаутирую эту су*у. О Боже, вы знаете, что я без понятия, как его зовут", - написал Бронер на своей странице в Instagram, разместив фото Редкача.
"Как много людей хочет увидеть, как я надираю ему задницу? Дайте мне знать как можно скорее. Большое спасибо. Я стану первым украинцем, который сделает это", - написал Редкач в Instagram.
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Напомним, что украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) уже вызвал на бой американца Эдриена Бронера
«Бронер, займись своей формой, чтобы не разочаровать промоутера, и давай сделаем это. Конечно, только если ты будешь отвечать за свои слова, сказанные в эфире Showtime, что в главном бою будут драться Джервонта Дэвис и Лео Санта Крус, а в соглавном — Бронер и Редкач», — написал украинец.
Редкач прикрепил видео 2013 года, где Бронер перед боем с аргентинцем Маркосом Майданой показывает тому средние пальцы, а в итоге получает нокдаун.
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Напомним, ранее Беринчик готов выйти в ринг уже этой осенью: предложены соперники.