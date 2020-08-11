Отец и тренер Теофимо Лопеса хочет, чтобы у его сына был больший гонорар, чем у Василия Ломаченко

Стороны ведут переговоры о проведении поединка 3 октября, но представителей американского боксера не устраивает сумма гонорара за бой.

"Если бы бой можно было провести с платой за просмотр, все бы выиграли. Не думаю, что билеты - это тот фактор, который отнимает у нас 2 миллиона долларов. Во время переговоров в коронавируса нам предлагали 3 миллиона, а теперь хотят дать нам только 1. Мы теряем 2 миллиона, но мой сын сказал, что бой состоится.

Он боксер на 2 миллиона, а Top Rank хочет дать ему 3,2-3,4. А нам на 2 миллиона меньше. Думаю, они должны договориться, чтобы Ломаченко отдал нам немного своих денег, чтобы бой состоялся", - сказал Теофимо Лопес-старший в комментарии FDB.

Кроме того, недавно мы писали, что менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас нашел альтернативу Лопесу.

«Для меня, если ты не хочешь драться, то проще всего сказать: «Ой, мало денег дают». Пока я не уверен, что бой состоится. Буду уверен только тогда, когда боксеры пойдут к рингу».

«Мы хотим драться с Лопесом. Давайте уже подпишем контракт. Но если нет, то, возможно, придется драться с Вердехо», - сказал Климас.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".