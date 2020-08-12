8 лет назад Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом
На пути ко второму олимпийскому золоту Василий Ломаченко в Лондоне выиграл четыре боя.
Будущего чемпиона мира в профессионалах не смогли остановить Веллингтон Ариас (15-3), Феликс Вердехо (14-9), Ясниэль Толедо (14-11) и Хан Сунчхоль, которого Ломаченко в финале разгромил со счетом 19-9, передает ua-football.
После второй победы на Олимпийских играх Ломаченко провел сезон в полупрофессиональной лиге WSB, а затем в 2014 году подписал контракт с Top Rank и начал выступать на профессиональном ринге.
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Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум назвал предварительную дату боя Ломаченко - Лопес
Так, недавно промоутер подтвердил, что бой за объединение поясов легкого веса пройдет в сентябре, но сейчас уже известна вероятная дата поединка.
«Предварительная дата боя - 19-е сентября. Очень надеемся на это. По поводу места проведения, то переговоры еще продолжаются», - сказал Арум.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".