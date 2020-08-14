Журналист Гийом Балаге заявил, что "Ювентус" активно ищет покупателя на Криштиану Роналду

"Криштиану Роналду связывали с ПСЖ не потому, что французы хотели его заполучить, а потому, что Жорже Мендешу (агенту португальца – Ред.) сказали найти новый клуб для футболиста. Это продолжается уже полгода: сначала были слухи о возвращении в "Реал", но мадридцы ответили отказом, затем начались разговоры об МЛС (высшая лига США по футболу – Ред.) и так далее", – рассказал Балаге в интервью, которое появилось на странице BBC 5 Live Sport в Twitter.

Он объяснил, что руководство "Ювентуса" хочет избавиться от крайне высокой зарплаты Роналду.

""Ювентус" не хочет платить его огромную зарплату. Его предлагали всем, даже "Барселоне". Я не уверен, что у них получится так просто избавиться от Роналду. Если он не пошел на снижение оклада в туринском клубе, то получает около 23 миллионов евро, как это было в Мадриде. Кто сможет ему столько заплатить?" – рассказал Балаге.

К слову, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась аппетитными изгибами в кружеве.

«То, что говорят ваши глаза, шепчет ваша душа ❤️», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном фото модель запечатлена в момент, когда она красит глаза. При этом сама красотка позирует в кружевном боди, демонстрируя аппетитные изгибы. Это произвело невероятный эффект среди ее поклонников.

«Ого, шоколадка», «очень красивый ракурс», «бомба!», «один вопрос — почему ты всегда так горяча?», «ты просто наповал меня убила этим фото», «О мой бог», «магический вид. Так и притягивает», — пишут они.

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».