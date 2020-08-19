Американский боксер Майкл Хантер хочет бой-реванш с украинцем Александром Усиком

Боксеры могут провести бой в супертяжелом дивизионе.

«Если в следующем году у нас с Усиком еще будут проблемы с подбором соперников, мы сможем выйти на реванш в супертяжелом весе и снова станцевать на ринге», – передает слова Хантера Sport.ua со ссылкой на Bokser.org.

К слову, украинский боксер Василий Ломаченко и украинский боец Александр Усик решили порыбачить.

На страничке lomus_official появилось фото боксеров.

«Дух соревнования во всем. Кто поймает меньше рыбы — плывет на берег «своим ходом», — подписано фото.

"Красавцы, братья", "Ну Саня И Вася в этих очках просто бомба. У васи сильное фото в таких очках и чёрной футболке", "Обуйте Саню. На рыбалке можно наступить на все что угодно от крючка до якоря, до неизвестно чего. По себе знаю", "Парни как выйдете на пенсию , в рыболовный спорт , тоже адреналин", "Александр походу сумку уже собрал", "Кто проиграл плывет в перчатках 12 унц", - пишут пользователи сети в комментариях.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал, как будет "уничтожать" Лопеса, видео.

Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломанном английском, видео.

Напомним, ранее Ломаченко показали нестандартную подготовку к поединкам, видео.