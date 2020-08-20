Журналиста Ариэля Хельвани впечатлила тренировка будущего соперника Василия Ломаченко американца Теофимо Лопеса

Боксер выложил в соцсетях ролик, на котором он на протяжении 40 секунд работает со скакалкой.

По словам Хельвани, его очень удивило мастерство Лопеса, который ни разу не сбился, постоянно увеличивая темп.

"Возможно, это одна из самых впечатляющих вещей, которые я когда-либо видел. Я радуюсь, когда мне удается попрыгать 20 секунд, не сбившись. Это Теофимо Лопес, с которым в октябре будет драться Ломаченко. Не могу дождаться боя", - написал Ариэль Хельвани в Twitter.

Ранее мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес потренировался на пневмавтический груше под присмотром своего отца

Затем подошел к камере и обратился к украинцу Василию Ломаченко, видео опубликовало ESPN Ringside в Твиттере.

"Лома, я иду, чтобы достать тебя. Будь готов", - сказал Лопес.

"Loma, I'm coming to get you. Be ready."@TeofimoLopez had a message for Lomachenko during training 👀 (via @StevESPNKim) pic.twitter.com/45fy4wbdPl — ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 18, 2020

Также мы писали, что тренер и отец Теофимо Лопеса рассказал, как накричал на Василия Ломаченко в гостинице.

По словам Лопеса-старшего, Ломаченко после этого случая начал их с сыном недолюбливать:

"Думаю, это произошло после того, как я накричал на него в отеле. Я подошел к нему и сказал в глаза:" Мы получим тебя, братец. Каждый раз, когда мы окажемся в одном карде, мой сын будет воровать твое шоу. А потом Теофимо снесет твою голову в своем 16-м бою ", - сказал тренер Лопеса.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал, как будет "уничтожать" Лопеса, видео.

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Напомним, ранее Ломаченко показали нестандартную подготовку к поединкам, видео.