Российский боец ММА Алексей Кисер хочет сменить гражданство и представлять на международной арене Украину

Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

"Я не скрывал своей проукраинской позиции, критиковал российские власти и с каждым последующим приездом имел все больше шансов попасть под аппарат карательных органов России. Недавно принял решение больше не приезжать туда.

Не хочу себя ассоциировать с этой страной. Узурпация власти, несменяемость режима, отсутствие гражданских свобод, постоянные репрессии несогласных с режимом, полицейское государство, повсеместный застой, абсурдная внешняя политика, пресловутый русский мир - все это меня отторгает от России ", - объяснил Алексей.

В 2014 году Кисер в поддержку украинцев сделал на своем плече огромную татуировку Тараса Бульбы.

Ранее мы писали, что боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Слипенко рассказал о реалиях на оккупированных территориях Донбасса.

В частности, он рассказал о ситуации в оккупированном Луганске, из которого он переехал в Россию в 2014 году.

По словам спортсмена, ему был сложно оставить свою семью и переехать, но он ни о чём не жалеет.

По его словам, сейчас из Луганска многие стараются выехать кто куда, ведь там нет нормальной жизни.

"Здесь, в России у меня много возможностей и перспектив. У меня карьера идёт вверх, я встретил свою будущую жену и друзей, поэтому события того года и переезд сильно изменили мою жизнь. Конечно, мне тяжело от того, что происходит у меня дома, и тяжело осознавать, что это всё не скоро закончится. Поколение растёт, сменяется, но большая часть ребят с Донбасса переезжают кто куда, потому что там нет ни жизни, ни работы, ни понимания дальнейшего будущего", – заявил спортсмен.

Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.

Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.

Также Politeka писала, что чемпион мира Журавлев рассказал, почему Крым предал Украину.