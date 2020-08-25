Вот это да!

Александр Усик, Андрей Шевченко и Владимир Кличко приняли участие в турнире по гольфу

В турнире приняли участие 80 человек, которые играли на 18 лунках.

Мероприятие организовали для того, чтобы укрепить и продвигать позитивный имидж Украины в мире, а также популяризировать развитие детского гольфа, передает xsport.ua.

фото - К2

Недавно промоутерская компания Александра Усика провела свой первый турнир – Big Boxing Night в Киеве.

Александр Усик на своей страничке в Instagram поблагодарил всех, благодаря кому это стало возможным.

Он опубликовал фотографию, на которой он слушает гимн Украины перед открытием турнира, а также серию фото с людьми, которые, видимо, помогали боксеру в огранизации турнира.

“Идем дальше...Мир любит сильных!”, - подписал украинский боксер свой пост.

Напомним, что 1 августа состоялся первый вечер бокса от промоутерской компании украинского супертяжа Александра Усика.

На ринг вышли перспективные тяжеловесы Владислав Сиренко и Александр Захожий, чемпион WBC Francophone в среднем весе Андрей Великовский, чемпион мира среди молодежи по версии WBC Петр Иванов.

Цены на билеты не дешевые – за билет поклонникам бокса пришлось отдать от 1500 до 2500 гривен.

Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.

Как сообщала Politeka, Усик после гимна трогательно обратился к украинцам, фото.

Также Politeka писала, что Гвоздик высказался о поединке Усик-Чисора: "Саша обладает отличной техникой, но...".