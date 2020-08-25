Украинский боксер Иван Редкач составил рейтинг лучших по его мнению украинских боксеров

Боксер ответил на вопрос в своем Instagram.

На первом месте в этом рейтинге Виктор Постол. Вторую позицию занял экс-чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

Тройку лидеров замкнул Денис Беринчик. На 4-5 ступени расположились Тарас Шелестюк и Сергей Деревянченко.

Ранее мы псали, что американский боксер Эдриен Бронер (33-4-1, 24 KO) высказался об украинце Иване Редкаче.

«Редкач договорится до того, что я надеру ему зад. У меня сейчас на примете несколько имен. Редкач один из них. Но у меня есть пять кандидатов», - сказал Бронер.

Кроме того, украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) активно готовится к будущим поединкам.

Так, украинец поделился в Instagram новым видео, на котором видно, как молниеносно боксер работает руками.

«Киллер. Успех — это баланс. Успех — это когда вы являетесь тем, чем вы можете быть, не жертвуя ничем другим в вашей жизни», — написал Редкач.

Как сообщала Politeka, Редкач похвастался молниеносной скоростью ударов, видео: "Руки как вентиляторы"

Также Politeka писала, что Редкач встретился с Постолом на пляже в Лос-Анджелесе, фото: "В ожидании мегабоев"

Напомним, ранее Беринчик готов выйти в ринг уже этой осенью: предложены соперники.