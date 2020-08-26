Американский тренер Роберт Гарсия рассказал, что думает о поединке Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом
«Я думаю, что у Лопеса есть то, что нужно для победы над Ломаченко, но я все равно считаю, что Ломаченко победит решением судей.
При этом Лопес уверенный в себе, он чемпион мира, от этого он еще более уверенный. Думаю, шансы Ломаченко победить решением судей выше. Наверное Лопесу слишком рано драться с Ломаченко», – сказал Гарсия в интервью Ютуб-каналу Fino Boxing.
Известно, что бой Ломаченко – Лопес состоится 17 октября.
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Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко оригинально поздравил подписчиков с Международным днем бокса.
Так, спортсмен в Instagram опубликовал фото, на котором изображен Олимпийский Мишка в боксерских перчатках.
Мишка — талисман XXII летних Олимпийских игр, проходивших в 1980-м году в Москве.
«С Международным днем бокса», — подписал Ломаченко фото.
"Что не пост, то зашквар", "Колбаса по 2.20, самое вкусное мороженое. Совок головного мозга пошёл", "У медведя взгляд чисто боксерский", "Советский ведмедь, супер красавчик", - пишут подписчики в комментариях.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".