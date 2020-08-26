Американский тренер Роберт Гарсия рассказал, что думает о поединке Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом

«Я думаю, что у Лопеса есть то, что нужно для победы над Ломаченко, но я все равно считаю, что Ломаченко победит решением судей.

При этом Лопес уверенный в себе, он чемпион мира, от этого он еще более уверенный. Думаю, шансы Ломаченко победить решением судей выше. Наверное Лопесу слишком рано драться с Ломаченко», – сказал Гарсия в интервью Ютуб-каналу Fino Boxing.

Известно, что бой Ломаченко – Лопес состоится 17 октября.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко оригинально поздравил подписчиков с Международным днем бокса.

Так, спортсмен в Instagram опубликовал фото, на котором изображен Олимпийский Мишка в боксерских перчатках.

Мишка — талисман XXII летних Олимпийских игр, проходивших в 1980-м году в Москве.

«С Международным днем бокса», — подписал Ломаченко фото.

"Что не пост, то зашквар", "Колбаса по 2.20, самое вкусное мороженое. Совок головного мозга пошёл", "У медведя взгляд чисто боксерский", "Советский ведмедь, супер красавчик", - пишут подписчики в комментариях.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".