Президент Украины Владимир Зеленский наградил Анатолия Ломаченко орденом "За заслуги" І степени

Об этом сообщили на сайте president.gov.ua.

Согласно указу, Ломаченко-старший был отмечен за значительный вклад в государственное строительство, а также за социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное развитие Украины, за весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, как относится к своему будущему сопернику Теофимо Лопесу

«Мне нравится Лопес, он всю работу делает за нас двоих. Мне не нужно ничего кричать, ничего говорить, не надо его дразнить, унижать. Он сам все делает, сам раскручивает этот поединок со своим папой. Уже не задевает то, что он говорит.

Это началось полтора-два года назад. Лопесу я ничего говорить не хочу. Все что нужно, я уже сказал. Теперь я хочу только делать», - заявил Ломаченко.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".