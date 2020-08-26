Американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) готовится к поединку с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО)

В Instagram появилось видео, на котором показано, как тренеры Теофимо набивают ему пресс, чтобы помочь боксеру защититься от ударов Ломаченко по корпусу.

"Не поможет тебе ничего против Васи, не смеши", " Лома убьёт Лопеса!", "смешной" - пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, как относится к своему будущему сопернику Теофимо Лопесу

«Мне нравится Лопес, он всю работу делает за нас двоих. Мне не нужно ничего кричать, ничего говорить, не надо его дразнить, унижать. Он сам все делает, сам раскручивает этот поединок со своим папой. Уже не задевает то, что он говорит.

Это началось полтора-два года назад. Лопесу я ничего говорить не хочу. Все что нужно, я уже сказал. Теперь я хочу только делать», - заявил Ломаченко.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".