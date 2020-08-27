Украинские боксеры Александр Усик и Владимир Ломаченко опубликовали новое видео

На нем чемпионы катаются на автомобиле, бегают на пляже, а также боксируют среди песка.

Соответствующая запись появилась на странице Усика в социальной сети Instagram.

"Дорого, богато, красиво", "Серьёзный стиль", "Пристегнут ремень даже при открытой двери на съемках", " Мотивация", "Саня вы с Василием лучшие на свете бойцы,болею за вас всей душой", " Когда там уже Бои? Хочу смотреть как вы с Ломой гупаете мешки", - пишут пользователи сети в комментариях.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко активно готовится к поединку с Теофимо Лопесом.

Ломаченко на своей страничке в Instagram опубликовал видео тренировок в своей гостинице в Затоке, где есть спортзал.

Украинец показал, как тренируется под руководством отца.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".