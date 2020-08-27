Американский боксер Теофимо Лопес уверен, что победит Василия Ломаченко

"Конечно, я побью Ломаченко. Всем нужно только подождать 17 октября, чтобы узнать, как я это сделаю. Я знаю лишь одно: в день боя я всех шокирую в том плане, что мы делаем свое дерьмо. Мы красиво говорим и подкрепляем свои слова действиями. Мы отвечаем за сказанное

Если Ломаченко попытается выйти на ближнюю дистанцию, он за это заплатит. Это моя территория. Ты не можешь на нее заходить. Если ты это сделаешь, тебе придется заплатить", - сказал Теофимо Лопес в интервью каналу PUNSH DRUNK BOXING.

Ранее мы писали, что российский боксер Михаил Старцев и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина устроили драку в российском Барнауле.

Свидетели произошедшего утверждают, что Старцев и Ворогушина начали бить инвалида с тростью, за которого решил заступиться 40-летний Павел Рохлов.

Он ударил кикбоксершу, после чего Старцев нанес ему мощный удар в лицо. Рохлов упал и ударился головой об асфальт. В итоге он скончался на месте.

Старцева уже задержали. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".