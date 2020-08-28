Переговоры между Барселоной и Манчестер Сити по трансфера Лионеля Месси продолжаются

Как передает iSport, несмотря на то, что на аргентинца претендуют несколько клубов, "горожане" считают фаворитами именно себя, если "блаугранас" отпустят своего лидера, передает именитый инсайдер Фабирицио Романо.

Тем не менее, переговоры будут продолжаться. Отметим, что отец Лео уже был замечен в аэропорту Манчестера, а президент Барселоны Хосеп Бартомеу готов покинуть свой пост ради того, чтобы аргентинец остался.







Добавим, как сообщает ESPN Brasil, аргентинец готов принять предложение "горожан", но хочет, чтобы английский клуб вместе с ним подписал нападающего ПСЖ Неймара.

Руководство Барселоны заявляло, что намерено выручить за Месси более 222 миллионов евро, которые они получили от парижан за переход Неймара.

Напомним, шестикратный обладатель "Золотого мяча" и один из лучших футболистов современности Лионель Месси собирается покинуть каталонскую "Барселону". Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2021 года.

Как отмечается, аргентинец известил клуб о своем желании покинуть команду и отправил соответствующее письмо.

По информации спортивного издания Marca и ряда других СМИ, 33-летний капитан "блаугранас" уже провел переговоры об уходе.





При этом Месси заявил о желании покинуть клуб свободным агентом. У аргентинца был соответствующий пункт в соглашении, по которому он может покинуть клуб свободным агентом в конце любого сезона, но эта возможность истекла 10 июня.

Сумма отступных за Месси составляет 700 миллионов евро, что в более чем в три раза больше суммы самого дорогого трансфера в истории спорта №1.





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