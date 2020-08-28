В карьере следующего соперника Виктора Постола – чемпиона мира по версии WBC и WBO Хосе Рамиреса есть украинский след

Пути боксеров пересеклись во втором круге турнира. Трехраундовый бой завершился убедительной победой Ломаченко.



Напомним, бой Хосе Рамирес — Виктор Постол состоится 30 августа 2020 года. На кону звание чемпиона мира по версии WBC и WBO в первом полусреднем весе. Начало — не ранее 00:00 по Киеву. Букмекеры считают фаворитом американца: поставить на победу Рамиреса можно с коэффициентом 1.16, успех Постола идёт за 5.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 24.0.





Как передавала Politeka, американский боксер Теофимо Лопес уверен, что победит Василия Ломаченко.





"Конечно, я побью Ломаченко. Всем нужно только подождать 17 октября, чтобы узнать, как я это сделаю. Я знаю лишь одно: в день боя я всех шокирую в том плане, что мы делаем свое дерьмо. Мы красиво говорим и подкрепляем свои слова действиями. Мы отвечаем за сказанное.

Если Ломаченко попытается выйти на ближнюю дистанцию, он за это заплатит. Это моя территория. Ты не можешь на нее заходить. Если ты это сделаешь, тебе придется заплатить", - сказал Теофимо Лопес в интервью каналу PUNSH DRUNK BOXING.



Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".



