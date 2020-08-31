Василий Ломаченко закончил часть подготовки к бою против Теофимо Лопеса
Как передает Politeka, теперь к бою украинский боксер будет готовиться в США, где и состоится поединок.
Отправился Ломаченко из Одессы. В Затоке Одесской области боксер перед тем готовился к бою. Делал он это в собственном отеле, который открыл недавно.
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"Я вернулся", - подписал Василий Ломаченко фото.
Напомним, американский тренер Роберт Гарсия рассказал, что думает о поединке Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом.
«Я думаю, что у Лопеса есть то, что нужно для победы над Ломаченко, но я все равно считаю, что Ломаченко победит решением судей.
При этом Лопес уверенный в себе, он чемпион мира, от этого он еще более уверенный. Думаю, шансы Ломаченко победить решением судей выше. Наверное Лопесу слишком рано драться с Ломаченко», – сказал Гарсия в интервью Ютуб-каналу Fino Boxing.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".