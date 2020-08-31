Василий Ломаченко закончил часть подготовки к бою против Теофимо Лопеса

Как передает Politeka, теперь к бою украинский боксер будет готовиться в США, где и состоится поединок.

В воскресенье Ломаченко отправился в США. Снимок и видео момента было опубликовано на странице lomus_official, которая является общей для Ломаченко и Александра Усика.Отправился Ломаченко из Одессы. В Затоке Одесской области боксер перед тем готовился к бою. Делал он это в собственном отеле, который открыл недавно.

По прибытию украинец опубликовал фото с Международного аэропорта Лос-Анджелеса со своим менеджером Эгисом Климасом.

"Я вернулся", - подписал Василий Ломаченко фото.







«Я думаю, что у Лопеса есть то, что нужно для победы над Ломаченко, но я все равно считаю, что Ломаченко победит решением судей.

Сам бой Ломаченко-Лопес запланирован на 17 октября 2020 года. На кону будут пояса WBC, WBA и WBO, которыми владеет Ломаченко, а также звание чемпиона мира по версии IBF, которое принадлежит Лопесу. Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.Напомним, американский тренер Роберт Гарсия рассказал, что думает о поединке Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом.

При этом Лопес уверенный в себе, он чемпион мира, от этого он еще более уверенный. Думаю, шансы Ломаченко победить решением судей выше. Наверное Лопесу слишком рано драться с Ломаченко», – сказал Гарсия в интервью Ютуб-каналу Fino Boxing.



Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".



