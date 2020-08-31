Теофимо Лопес-старший сделал слишком громкое высказывание по поводу боя своего сына против украинца Василия Ломаченко

"17 октября команда Ломаченко должна положить на стол две его олимпийские медали и отдать их нам, как только мы надерем ему задницу. А мы это сделаем.

Мой сын так жестоко побьет Ломаченко, что тот вылетит на несколько месяцев. Он будет опустошен из-за того, что с ним случится.

Ломаченко привык выигрывать. Он обманывает других с помощью тех вещей, которые исполняет в ринге. С моим сыном так не случится. Теофимо его не уважает. Приходите 17 октября. В этот день весь мир осознает, что я говорю правду", - заявил Теофимо Лопес-старший.

Отметим, что журналист Ариэль Хельвани впечатлился тренировкой Лопеса.

Боксер выложил в соцсетях ролик, на котором он на протяжении 40 секунд работает со скакалкой.

Как заявил Хельвани, он очень удивился мастерству Лопеса, который ни разу не сбился и все время увеличивал темп.

Напомним, украинец уже заверишил часть подготовки к бою против Теофимо Лопеса.

Отныне к поединку украинский боксер будет готовиться в США, где и состоится бой.