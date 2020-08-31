Теофимо Лопес-старший сделал слишком громкое высказывание по поводу боя своего сына против украинца Василия Ломаченко

"17 октября команда Ломаченко должна положить на стол две его олимпийские медали и отдать их нам, как только мы надерем ему задницу. А мы это сделаем.

Мой сын так жестоко побьет Ломаченко, что тот вылетит на несколько месяцев. Он будет опустошен из-за того, что с ним случится.

Ломаченко привык выигрывать. Он обманывает других с помощью тех вещей, которые исполняет в ринге. С моим сыном так не случится. Теофимо его не уважает. Приходите 17 октября. В этот день весь мир осознает, что я говорю правду", - заявил Теофимо Лопес-старший. 

Отметим, что журналист Ариэль Хельвани впечатлился тренировкой Лопеса.

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Боксер выложил в соцсетях ролик, на котором он на протяжении 40 секунд работает со скакалкой.

Как заявил Хельвани, он очень удивился мастерству Лопеса, который ни разу не сбился и все время увеличивал темп. 

лопес ломаченко

Напомним, украинец уже заверишил часть подготовки к бою против Теофимо Лопеса.

Отныне к поединку украинский боксер будет готовиться в США, где и состоится бой.

В воскресенье Ломаченко отправился в Америку. Снимок и видео момента были опубликованы на lomus_official - общая для Ломаченко и Александра Усика страница.

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I am back

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По прибытию украинец опубликовал снимок с Международного аэропорта Лос-Анджелеса со своим менеджером Эгисом Климасом.

"Я вернулся", - подписал Василий Ломаченко фото.

Ранее стало известно, что американский боксер Майкл Хантер хочет бой-реванш с украинцем Александром Усиком.

Боксеры могут провести бой в супертяжелом дивизионе.

«Если в следующем году у нас с Усиком еще будут проблемы с подбором соперников, мы сможем выйти на реванш в супертяжелом весе и снова станцевать на ринге», – заявил Хантер.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".