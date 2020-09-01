Поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым получил новую дату
Как передает Politeka, изначально бой за три пояса Джошуа должен был состояться 20 июня на 70-тысячном стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
Промоутер Энди Хирн рассказал: «Да, 12 декабря на O2 – это план для Джошуа. Надеюсь, что некоторым фанатам будет разрешено присутствовать на поединке после многих месяцев пандемии. Британские власти планируют разрешить посещение на как минимум 25% от площади арены, начиная с октября.
Отметим, что Джошуа после этого боя нацелен на два боя с Тайсоном Фьюри.
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Но есть проблема - украинский боксер Александр Усик является обязательным претендентом на титул Джошуа и хочет провести бой летом 2021 года. Промоутер Эдди Хирн надеется, что Дерек Чисора, с которым должен драться Усик, победит и решит эту проблему.
«Энтони готов к большим боям. Он нацелен победить Пулева, а потом летом и осенью 2021 года провести два боя с Фьюри».
«У Джошуа есть проблема в виде обязательной защиты против Усика. Но посмотрим, не решит ли за нас этот вопрос Дерек Чисора», - сказал Хирн.
Напомним, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".
Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломанном английском, видео.