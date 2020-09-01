У разі перемоги Олександра Усика в бою з Дереком Чісорою промоутер зробить все, щоб домогтися поєдинку з Ентоні Джошуа
Як передає Xsport, про це сказав сам промоутер українця Олександр Красюк.
"Усик більше року є обов'язковим претендентом по лінії WBO. Він дозволив Джошуа побитися з Пулєвим з розрахунком на те, що переможець в наступному бою битиметься з ним. Ця заява як і раніше залишається актуальною.
Наш план "А" - перемогти Дерека Чісору. План "Б" - змусити Джошуа підкорятися правилам WBO або звільнити титул. План "В" - побити Джошуа або будь-якого іншого чемпіона/претендента, щоб завоювати пояс в суперважкій вазі. Просто і практично.
Раніше Красюк прокоментував можливість проведення бою між українцем та Олександром Повєткіним.Він зазначив, що мова про бій навіть не заходила.
"Усик-офіційний претендент на титул чемпіона світу WBO в суперважкій вазі, чемпіоном якої є Ентоні Джошуа. На жовтень у Усика запланований поєдинок з Дереком Чісорою. У разі перемоги Олександр повинен виходити проти Джошуа, якщо той, у свою чергу, успішно відстоїть титули проти Кубрата Пулєва.
Вітаємо Повєткіна з феєричною перемогою, розраховували на те, що саме він вийде переможцем, але навіть гіпотетично не розглядали можливість поєдинку двох Олександрів, і навіть мова про це не заходила», - сказав Красюк.
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