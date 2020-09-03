Российский боец смешанных единоборств Баяман Кулуев добыл эффектную победу над соотечественником Александром Лобарцевым

Это произошло на турнире по панкратиону Get Up & Hit в Иркутске, передает Obozreavtel.

В ходе боя Кулуев применил необычную тактику: он показал сопернику средний палец, чтобы тот отвлекся, после чего жестко нокаутировал его мощным ударом ногой.

Вскоре после поединка Баяман Кулуев принёс извинения за своё поведение на своей странице Instagram.

"За оскорбление (показал средниий палец) – всем извиняюсь", – написал спортсмен.

Боец UFC Майк Перри подрался с пожилым мужчиной в баре. В ходе конфликта пострадали три человека.

Издание MMA Fighting сообщает, что незнакомая женщина пыталась вывести Перри из заведения, когда он вступил в словесную перепалку с пожилым мужчиной.

"Я нокаутирую твой старый зад", – выкрикнул боец UFC.

По словам свидетелей, боец пил мохито и ударил одного из работников бара, когда его попросили покинуть заведение.

Ранее Обладатель пояса WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис поведал, когда может состояться поединокпротив чемпиона WBA Super, WBC Franchise и WBO Василия Ломаченко.



"Думаю, дело во времени. Однако точно не в этом году. А если не в следующем, то сможем встретиться в начале 2022-го", - сказал Дэвис.



Добавим, что легендарный боксер Флойд Мейвезер, который является наставником непобежденного проспекта Джервонты Дэвиса, считает своего ученика лучшим представителем своей весовой категории и способным победить любого звездного бойца.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.