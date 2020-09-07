Между известными украинскими боксерами Василием Ломаченко и Иваном Редкачом произошел конфликт
Как заявил Редкач на странице в Instagram, произошло это в церкви Лос-Анджелеса.
Так, по его словам, он поздоровался с коллегой, на что Василий Ломаченко толкнул его.
"Придя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек каким себя позиционирует Василий, со словами "ты чё, бл@, попутался", оттолкнул меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить", - пишет Редкач.
"Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю что он так тебя воспитывал и тренирует чтобы ты и в его присутствии руками и языком в церкви махал. Да и понятия семьи, а в частности жены и детей, у тебя тоже нет. Иначе ты бы уважал присутствие моей семьи и семьи других да еще и в Храме Божьем!"- возмутился боксер.
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Напомним, менеджер обладателя титулов WBC Franchise, WBA Super, WBO в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас поделился мнением о способностях украинца.
«Давайте я вам кое-что скажу: никто не видел, чтобы Василий выкладывался на ринге более, чем на 65%. У него никогда не было оппонентов, которые бы вынудили его это сделать.
Никто не может заставить его выложиться на 100%. Выходит, мы никогда не видели настоящего Ломаченко», – сказал Климас.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.