Между известными украинскими боксерами Василием Ломаченко и Иваном Редкачом произошел конфликт

Как заявил Редкач на странице в Instagram, произошло это в церкви Лос-Анджелеса.

Так, по его словам, он поздоровался с коллегой, на что Василий Ломаченко толкнул его.

"Придя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек каким себя позиционирует Василий, со словами "ты чё, бл@, попутался", оттолкнул меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить", - пишет Редкач.

Он уточнил, это случилось прямо в храме, в присутствии других верующих и его семьи.





"Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю что он так тебя воспитывал и тренирует чтобы ты и в его присутствии руками и языком в церкви махал. Да и понятия семьи, а в частности жены и детей, у тебя тоже нет. Иначе ты бы уважал присутствие моей семьи и семьи других да еще и в Храме Божьем!"- возмутился боксер.

Напомним, менеджер обладателя титулов WBC Franchise, WBA Super, WBO в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас поделился мнением о способностях украинца.

«Давайте я вам кое-что скажу: никто не видел, чтобы Василий выкладывался на ринге более, чем на 65%. У него никогда не было оппонентов, которые бы вынудили его это сделать.

Никто не может заставить его выложиться на 100%. Выходит, мы никогда не видели настоящего Ломаченко», – сказал Климас.



Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.