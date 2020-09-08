Украинский боксер Иван Редкач рассказал о своем отношении к чемпиону WBC, WBA и WBO в легком весе Василию Ломаченко

На любопытный комментарий обратило внимание издание Трибуна.

«Для меня Ломаченко – хороший боец. Но как человек – к нему симпатии, как к президенту России (Владимиру Путину, – прим.)», – ответил Редкач на комментарий подписчика.

Напомним, между известными украинскими боксерами Василием Ломаченко и Иваном Редкачом произошел конфликт.

Как заявил Редкач на странице в Instagram, произошло это в церкви Лос-Анджелеса.

Так, по его словам, он поздоровался с коллегой, на что Василий Ломаченко толкнул его.

"Придя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек каким себя позиционирует Василий, со словами "ты чё, бл@, попутался", оттолкнул меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить", - пишет Редкач.

Он уточнил, это случилось прямо в храме, в присутствии других верующих и его семьи.



