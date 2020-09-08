Украинский боксер Иван Редкач рассказал о своем отношении к чемпиону WBC, WBA и WBO в легком весе Василию Ломаченко

На любопытный комментарий обратило внимание издание Трибуна.

«Для меня Ломаченко – хороший боец. Но как человек – к нему симпатии, как к президенту России (Владимиру Путину, – прим.)», – ответил Редкач на комментарий подписчика. 

Напомним, между известными украинскими боксерами Василием Ломаченко и Иваном Редкачом произошел конфликт.

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Как заявил Редкач на странице в Instagram, произошло это в церкви Лос-Анджелеса. 

Так, по его словам, он поздоровался с коллегой, на что Василий Ломаченко толкнул его. 

"Придя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек каким себя позиционирует Василий, со словами "ты чё, бл@, попутался", оттолкнул меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить", - пишет Редкач. 

Он уточнил, это случилось прямо в храме, в присутствии других верующих и его семьи.

Василий Ломаченко Иван Деркач

Напомним, менеджер обладателя титулов WBC Franchise, WBA Super, WBO в легком весе Василия Ломаченко  Эгис Климас поделился мнением о способностях украинца.

«Давайте я вам кое-что скажу: никто не видел, чтобы Василий выкладывался на ринге более, чем на 65%. У него никогда не было оппонентов, которые бы вынудили его это сделать. 

Никто не может заставить его выложиться на 100%. Выходит, мы никогда не видели настоящего Ломаченко», – сказал Климас.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

 