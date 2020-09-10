Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамирес уверен, что смог бы одержать победу над Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом
Об этом Рамирес сказал Рамирес для YouTube-канала Fight Hub TV.
"Должен сфокусироваться на том, что подсказывает мне мое тело.
Если бы говорили о бое с Лопесом год назад, то я бы не торопился со своими делами. Я побил бы и Ломаченко, и Теофимо. Думаю, я слишком силен для них.
Если говорить о сейчас, то я бы дал своему телу вырасти, так как планирую подниматься в полусредний дивизион», – заявил Рамирес.
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Напомним, менеджер обладателя титулов WBC Franchise, WBA Super, WBO в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас поделился мнением о способностях украинца.
«Давайте я вам кое-что скажу: никто не видел, чтобы Василий выкладывался на ринге более, чем на 65%. У него никогда не было оппонентов, которые бы вынудили его это сделать.
Никто не может заставить его выложиться на 100%. Выходит, мы никогда не видели настоящего Ломаченко», – сказал Климас.
Ранее Обладатель пояса WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис поведал, когда может состояться поединокпротив чемпиона WBA Super, WBC Franchise и WBO Василия Ломаченко.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".