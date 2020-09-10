Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамирес уверен, что смог бы одержать победу над Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом

Об этом Рамирес сказал Рамирес для YouTube-канала Fight Hub TV.

"Должен сфокусироваться на том, что подсказывает мне мое тело.

Если бы говорили о бое с Лопесом год назад, то я бы не торопился со своими делами. Я побил бы и Ломаченко, и Теофимо. Думаю, я слишком силен для них.

Если говорить о сейчас, то я бы дал своему телу вырасти, так как планирую подниматься в полусредний дивизион», – заявил Рамирес.

Напомним, менеджер обладателя титулов WBC Franchise, WBA Super, WBO в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас поделился мнением о способностях украинца.

«Давайте я вам кое-что скажу: никто не видел, чтобы Василий выкладывался на ринге более, чем на 65%. У него никогда не было оппонентов, которые бы вынудили его это сделать.

Никто не может заставить его выложиться на 100%. Выходит, мы никогда не видели настоящего Ломаченко», – сказал Климас.

Ранее Обладатель пояса WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис поведал, когда может состояться поединокпротив чемпиона WBA Super, WBC Franchise и WBO Василия Ломаченко.

Боксер отметил, что это может случиться в 2021 или 2022 году.

"Думаю, дело во времени. Однако точно не в этом году. А если не в следующем, то сможем встретиться в начале 2022-го", - сказал Дэвис.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".