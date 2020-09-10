Василий Ломаченко и Теофимо Лопес 17 октября в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе

"Мой сын будет самым великим бойцом этой эры. Так я вижу будущее. Это только начало. Уложить этого парня, выиграть четыре пояса и также титул журнала The Ring – это достижение не из мира сего.

Он выйдет на бой без уважения к Ломаченко. Он не уважает его, не боится его. И вы увидите разницу. Мы сделаем это легко. После боя вы скажете мне, что все, о чем я говорил, сбылось. Потому что все, что я говорю, происходит. Ломаченко вообще не готов к моему сыну.

Мы не хотим выглядеть фаворитами, мы хотим быть андердогами. Мы деремся с парнем, которого все считают непобедимым. Посмотрите 17 октября", - заявил отец Лопеса.

Напомним, менеджер обладателя титулов WBC Franchise, WBA Super, WBO в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас поделился мнением о способностях украинца.

«Давайте я вам кое-что скажу: никто не видел, чтобы Василий выкладывался на ринге более, чем на 65%. У него никогда не было оппонентов, которые бы вынудили его это сделать.

Никто не может заставить его выложиться на 100%. Выходит, мы никогда не видели настоящего Ломаченко», – сказал Климас.

Ранее Обладатель пояса WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис поведал, когда может состояться поединокпротив чемпиона WBA Super, WBC Franchise и WBO Василия Ломаченко.

Боксер отметил, что это может случиться в 2021 или 2022 году.

"Думаю, дело во времени. Однако точно не в этом году. А если не в следующем, то сможем встретиться в начале 2022-го", - сказал Дэвис.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".