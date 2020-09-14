Бывший чемпион мира Заб Джуда заявил что знает имя боксера, с которым встретится победитель боя Ломаченко - Лопес



Об этом Джуда в интервью ютуб-каналу FightHype.com.

"Победитель боя Ломаченко – Лопес подерется с Хэйни. Это не мое желание, просто этот поединок состоится. Я здесь ни при чем", - рассказал Заб.

По его мнению, лучшие должны драться с лучшими.

"А если этого не будет, то фаны посмотрят на тебя и скажут: «Чувак, что ты делаешь? Прекрати называть себя так и сяк, ведь мы этого не увидим, пока ты не выйдешь на ринг и не проведешь бой.

Если ты не покажешь яйца и не выйдешь драться, то никто не будет тебя уважать. Я делал именно это. Несмотря на то, побеждал я, проигрывал или сводил бои вничью, я всегда выходил драться", – отметил Джуда.

Напомним, ранее чемпион мира в легком весе по версии WBC Дэвин Хэйни (24-0, 15 КО) резко высказался о Теофимо Лопесе.

Как заявил боксер, в жизни будущий соперник украинца Василия Ломаченко ведет себя не так, как в социальных сетях.

"Лопес крутой только в интернете. В жизни он совсем другой. Я как-то разговаривал с ним, спрашивал обо всем этом. И я не почувствовал той энергии, которая исходит от него через соцсети", - отметил он.

Хэйни также выразил надежду на то, что Лопес одержит победу над украинцем.



"Я надеюсь, что Теофимо побьет Ломаченко, а затем проведет со мной объединительный поединок, как он и обещал президенту WBC Маурисио Сулейману", - заявил Хэйни.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".