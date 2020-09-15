Американская фитнес-модель Ана Чери в кислотно-оранжевом бикини подразнила фанатов

Спортсменка постоянно занимается собой, поэтому в социальной сети Инстаграм на странице девушки появляется все больше ярких фото, на которых Ана блистает в спортивной одежде собственного бренда и показывает непосредственный результат многочасовых занятий.

В этот раз 32-летняя фитнес-модель покорила ярким образом – стильным бикини кислотно-оранжевого оттенка, который идеально дополнила тоненькая кофточка-болеро, плавно переходящая в купальний лиф. Свои локоны Ана решила завязать в милые косички, а на ее лице красовался едва заметный макияж.

Поклонники, как и ожидалось, не прошли мимо:

«Ооо, это идеальный персик 🍑 👌🏻🔥», «🔥🔥🔥Тело,» «Ладно, тело просто роскошь», «Люблю помогать)))», «Что случилось с твоим лицом 😰😰😰😰», «Получи это, детка!Такая роскошь» «Разбивает сердце💕», «великолепный афк 😍🔥🔥🔥🔥», «Просто сбрось лишнее! 👅👅👅👅👅😎👍💋,» «Великолепный образ».

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32-летняя модель является профессиональной спортсменкой, которая много времени уделяет не только силовым тренировкам, но еще и питанию. Ана не раз отмечала, что ей нравится правильное питание и она часто готовит энергетические коктейли, пьет полезные смузи и готовит специальные сладости без сахара.

Также Чери вместо одного из приемов пищи просто ест фрукты, что часто демонстрирует в Инстаграм. И этот раз не был исключением. На одном из кадров модель полакомилась свежими фруктами и восхитила загорелым телом в белом бикини без украшений и лишних принтов.

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