Американская фитнес-модель Ана Чери в кислотно-оранжевом бикини подразнила фанатов
Спортсменка постоянно занимается собой, поэтому в социальной сети Инстаграм на странице девушки появляется все больше ярких фото, на которых Ана блистает в спортивной одежде собственного бренда и показывает непосредственный результат многочасовых занятий.
В этот раз 32-летняя фитнес-модель покорила ярким образом – стильным бикини кислотно-оранжевого оттенка, который идеально дополнила тоненькая кофточка-болеро, плавно переходящая в купальний лиф. Свои локоны Ана решила завязать в милые косички, а на ее лице красовался едва заметный макияж.
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До этого мы писали, что фитнес-модель Ана Чери похвасталась своими фруктами на солнечном отдыхе.
32-летняя модель является профессиональной спортсменкой, которая много времени уделяет не только силовым тренировкам, но еще и питанию. Ана не раз отмечала, что ей нравится правильное питание и она часто готовит энергетические коктейли, пьет полезные смузи и готовит специальные сладости без сахара.
Также Чери вместо одного из приемов пищи просто ест фрукты, что часто демонстрирует в Инстаграм. И этот раз не был исключением. На одном из кадров модель полакомилась свежими фруктами и восхитила загорелым телом в белом бикини без украшений и лишних принтов.
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