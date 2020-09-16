Бывший футболист молодежной сборной Украины Александр Каплиенко рассказал о своих знакомых, воевавших на Донбассе
По словам 24-летнего уроженца Запорожье, война очень сильно бьет по психике и ты сначала даже не можешь понять, что вообще происходит перед тобой.
Об этом он рассказал в интервью для Sport24.
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"Воевали ребята моих лет. Они живы, все хорошо. Но психика рушится после Донбасса. Ты не понимаешь, что происходит вокруг тебя. Это настоящая жесть", – рассказал Каплиенко.
Экс-игрок запорожского "Металлурга" хочет, чтобы это все закончилось на Донбассе. Ему хочется, чтобы все между Украиной и Россией было так, как раньше.
"Мои родители живут в Украине, но и в России у меня есть родственники. Пускай все будет как раньше. Нынешние отношения между Украиной и Россией – боль для меня", – подытожил Каплиенко.
Также ранее сообщалось, что российская чемпионка Александра Бойкова призналась, что долго не хотела писать плохой пост о Крыме, однако поездка на полуостров ее "добила окончательно".
Бойкова написала, что ее поразила жуткая бедность городков, через которые пришлось проехать во время этой поездки. Кроме того, она написала и о том, что на оккупированном полуострове "нет никакой инфраструктуры и местным жителям, а тем более туристам, там просто нечем заняться".
Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.
Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.
Также Politeka писала, что чемпион мира Журавлев рассказал, почему Крым предал Украину.