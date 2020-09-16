Американская фитнес-модель Ана Чери показала, как поддерживает свою идеальную форму
Звезда активно ведет страницу в Инстаграм, где не только хвастается своими идеальными формами, но и показывает, как такие заработать, сообщает Politeka.net.
Так, на одном из последних видео звезда появилась в спортивном костюме, продемонстрировав упражнения для ягодиц и ног. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Модель лежала на коврике для занятий. Ана была в черном топе с резинками на спине. Одежда обтянула сочную грудь красотки.
Также Чери надела маленькие шортики с завязками по бокам.
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Лежа на полу, модель приподнимала грудь и ноги, тем самым качая мышцы.
В посте звезда объяснила правила выполнения.
"Как вы изображаете настоящего Супермена 🖤 Лягте на живот 🖤 Сожмите ягодицы и сократите поясницу 🖤 С контролем поднимите верхнюю часть тела и ступни одновременно в воздух, как будто вы летите 🖤 Сожмите с небольшой паузой вверху в позиции супермена. 🖤 Опустите назад под контролем. Вот так получается настоящий Супермен 🤗", - написала Ана.
За четыре часа пост собрал более 15 тысяч просмотров и много комментариев.
Пользователи сети поблагодарили звезду за такие упражнения и написали ей массу комплиментов.
Напомним, Ана Чери покорила ярким образом – стильным бикини кислотно-оранжевого оттенка, который идеально дополнила тоненькая кофточка-болеро, плавно переходящая в купальний лиф. Свои локоны Ана решила завязать в милые косички, а на ее лице красовался едва заметный макияж.
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