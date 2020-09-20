Известная американская фитнес-модель Николь Амато в машине засветила самые сочные места
Известная красотка опубликовала фото из авто, в котором позировала на первом сиденье, сообщает Politeka.net. Модель ведет активный образ жизни, она регулярно тренируется, а также ездит на съемки.
В этот раз Амато отправилась в путь по своим делам, не забыв сделать селфи.
Красотка позировала в коротком топике без белья, что видно по отчетливым интимным признакам, выпирающим из ткани.
Большое декольте также придает образу пикантности. Грудь "вылазила" из выреза придавая образу еще больше пикантности.
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Различные аксессуары, в том числе стильные очки, завершили образ.
Амато закинула волосы набок и, немного выпятив губы, показала знак "ОК" пальцами.
"Все будет хорошо, верь и молись... каждый день! Намасте 🧘🏻♀️", - написала знаменитость.
За 18 часов пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети оценили невероятный образ звезды и написали много комментариев ее внешности.
"Жарче некуда", - написал один из поклонников.
Напомним, Николь Амато позировала на улице, казалось, абсолютно обнаженной. Звезда повернулась спиной к камере, сверкнув своими упругими ягодицами. Идеальный изгиб талии и бедер привораживал взгляд.
Модель немного отставила накаченную ножку, демонстрируя самые сочные места.
Ранее мы писали, что Николь Амато предстала в купальнике, сидя на чем-то. Красотка решила показать только пятую точку, которой потрясла на камеру. Девушка подвигала под музыку "орешком", демонстрируя свои самые соблазнительные умения.
Напомним, фитнес-модель Николь Амато блеснула "орешком" в бесстыжем наряде
А еще Politeka писала, что роскошная фитнес-модель Николь Амато изумила опасными позами в купальнике
Также Politeka сообщала, что Фитнес-модель Николь Амато едва не выронила бюст во время бурной тренировки по боксу