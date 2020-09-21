Модель показала свои достоинства во время занятий

Американская фитнес-модель Ана Чери показала кадры своей упорной тренировки

Звезда часто публикует в Инстаграм видео своих тренировок, тем самым доказывая, что приобрела свои нереальные формы благодаря им, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Соблазнительница для своих занятий выбирает обтягивающую одежду, которая способна подчеркнуть ее сочные достоинства.

Модель надела черный топ и узкие шортики. Первый отлично выделял пышную грудь, а вторые - упругие ягодицы.

Также модель надела кепку и кроссовки.

Звезда смотрела в камеру улыбаясь, при этом одна из ног стояла на штанге.

Далее Ана присела и подняла штангу на опущенных руках и такие упражнения она проделала несколько раз.

"Как правильно выполнять становую тягу

🖤 Ноги на ширине плеч;

🖤 Возьмитесь за перекладину руками чуть выше колен.

🖤 Поднесите штангу к голеням. Я держу ее напротив шнурков.

🖤Опустите попу и напрягитесь.

🖤 Создайте напряжение и расслабьте руки, ноги и спину. Вдавите ноги в пол.

🖤Как только все станет напряженным, оторвите штангу от пола.

🖤Чтобы опустить штангу, отставьте ягодицу назад и опустите перекладину по тому же принципу, по которому она поднялась. Если вы бьетесь коленями, выпячивайте ягодицы больше.

Вот как вы делаете правильную становую тягу 👍🏼", - написала Чери.

За пять часов пост собрал почти 600 просмотров и много комментариев.

Пользователи сети поблагодарили автора поста за столь полезные кадры и попросили побольше выкладывать подобные кадры. Кроме того, люди отмечали шикарную фигуру звезды.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье