Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала бюст в интересной позе

Звезда немного выгнулась для жаркого кадра полулежа, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что модель часто балует своих поклонников снимками в самых горячих позах и нарядах.

На одном из последних снимков знаменитость предстала в черной маечке с глубоким декольте. Красотка немного прилегла, едва не вывалив грудь и з большого выреза.

Огромный бюст "налился" под тонкой майкой. На шее блестели аккуратные цепочки, а также красивое украшение из ткани.

Красотка сделала макияж с акцентом на пышные ресницы. Ее взгляд просто привораживал.

Модель поднесла к губам пальцы и придавила их так, что те приоткрылись.

Сверкающие сережки в ушах отлично дополнили образ.

"Детоксикация моей жизни... Избавление от всего негативного", - написала звезда.

"Божественная детка", - прокомментировал один из поклонников.

Напомним, Николь Амато опубликовала сториз в Инстаграм в довольно пикантном образе.

Звезда позировала на улице, казалось, абсолютно обнаженной. Модель повернулась спиной к камере, сверкнув своими упругими ягодицами.

По всему телу Николь можно заметить золотые узоры, вероятно, установленные с помощью фильтров.

Ранее мы писали, что Николь Амато показала себя в обтягивающем бикини, которое еле вместило пышные формы красотки. Звезда решила оставить волосы распущенными, а сама стояла на фоне пруда с водопадом и экзотической растительностью. Через некоторое время звезда начала упражнения вместе со своей подружкой.

Фанаты в восхищении написали много приятных сообщений.

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