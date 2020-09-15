Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала аппетитные формы в бассейне
Соблазнительница похвасталась формами, снимая себя в крохотном бикини, передает Politeka.net. Николь славится своими невероятными формами и стройной фигурой с накаченными ножками, руками и прессом.
Формы выглядят просто великолепно и достойны зависти. Модель обнародовала в одном из сториз кадры того, как отдыхает в бассейне.
Амато натянула на огромные прелести крохотный розовый купальник на тонких бретельках. Видно, как лямкам тяжело держать столь большие прелести, поэтому они натянулись, но все-таки как же сочно это выглядит. На груди можно заметить блестки в виде звездочек.
Звезда на голову надела кепочку, а из ее ушей выглядывали белые наушники.
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Николь высунула язык и показала его подписчикам, а позже улыбнулась. Взгляд красотки был игривым.
Фото не смогли собрать много лайков, поскольку в сториз нет такой возможности. Вероятно, звезду засыпали приятными комментариями в личной переписке.
Напомним, Николь Амато предстала абсолютно обнаженной. Звезда позировала стоя в воде с такой же голой подружкой-блондинкой.
Обе позировали к камере спиной, демонстрируя свои роскошные упругие ягодицы. Да, стать обладательницами таких пятых точек мечтает чуть ли не каждая женщина.
Ранее мы писали, что Николь Амато позировала в жаркой позе, прижавшись к двум красоткам.
Николь надела на грудь светлую вязаную накидку, которая едва ли что-то прикрывала. Также на звезде были плавки, держащиеся на тончайших бретельках, что придавало образу большой пикантности.
Напомним, что Николь Амато устроила горячую тренировку в мини-топе: "Сейчас выпрыгнут".
Как сообщала Politeka, Николь Амато покорила красотой форм в прозрачном топике: "Шикарней некуда".
Также Politeka писала, что Николь Амато сверкнула самыми сокровенными местами в белой сеточке: "Королева соблазна".