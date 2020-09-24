Американская фитнес-модель Ана Чери похвалилась пышными достоинствами в домашнем образе

Популярная спортсменка показывает в Инстаграм, как веселится на отдыхе, занимается спортом на улице и рекламирует одежду собственного спортивного бренда в самых разных образах. Поэтому в ее профиле постоянно находится место для обсуждений внешнего вида знаменитости.

Дело в том, что Ана не боится показать себя в невыгодном свете. Девушка имеет лишний вес, но знает, как его контролировать и всегда подчеркивать: при здоровом образе жизни ей ничего не мешает.

Чери выступает за правильное питание, поэтому не видит проблем в своих образах. На одном из фото она показала, как выглядит дома в обычном черном белье с модными лямочками и короткой маечке белого цвета.

«Я бы позволил ей украсть все, что она захочет, если она будет такой же в жизни», «Моделька в вишенке», «Это просто набор сладостей, боже😋🍌🍩👀», «Почему сразу на пол, вам надо трон❤️» «Такая сочная малышка в этой майке», «Нельзя остановиться», «Как раздвинула ноги 👀 😂😆 и правда не знаю, что это за поза», «Красиво, но надо скромнее!🍑🖤😋😘».

Ранее мы также писали, что спортсменка обладает пышными формами и эффектной внешностью. Так как модель склонна к полноте, она держит себя «в узде» - правильно питается, рассказывает о рецептах сладостей без сахара и глютена, делится упражнениями для правильных тренировок на все группы мышц.

При этом красотка также выпустила собственную коллекцию спортивной одежды и начала все чаще показывать, как отдыхает дома или на пляже. Ане удается всегда выглядеть превосходно. На доном из фото девушка показала, как резвилась в воде, наслаждалась теплом и заодно прорекламировала трендовый купальник с принтом на лифчике.

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