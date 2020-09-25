Американская фитнес-модель Ана Чери подразнила загорелым телом в одной кофточке и белье
Пышнотелая модель обладает очень экзотичное внешностью, а благодаря усердным тренировкам и правильному уходу за собой, ей удалось преобразиться и стать очень популярной. 32-летняя фитнес модель ведет страницу в социальной сети Инстаграм уже не первый год.
Благодаря ярким фото и видео с тренировок, Ана стала популярна и даже открыла магазин с собственной маркой спортивной одежды.
Теперь она активно показывает лучше образы на себе и рассказывает о питании, а также упражнениях, что поддерживают ее в форме. Однако, домашние фото, на которых Чери блистает либо в белье, либо в пижаме, собирают больше всего отзывов.
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Все дело в том, что Ана предпочитает дома ходить без штанов и всегда на ее фото она хвастается фигурой в смелых и дерзких позах:
«Если честно, я привыкла не носить штаны и целый день сидеть дома 🤷🏻♀️ Как насчет тебя?», - написала Ана под постом.
Вот что ответили поклонники:
«Вау, это то, что на тебе надето, такое красивое ...», «Ты похожа на ангела в нижнем белье», «Милая детка», «Иди спать, дорогая 😘», «Preciosa bella 🌹😘❤️», «Если я могу оставаться с тобой дома весь день, эй, запри нас и брось ключ🔑 в океан, лол💋», «Estas mega hermosa y bien buenota👅 ммммм», «Красиво ❤️😘», «Она очень женственная, манит взором волнистой брюнетки», «Восхитительные глазки» , «Какое у тебя божественное сокровище, детка🔥».
Ранее мы писали, что Ана не боится показать себя в невыгодном свете. Девушка имеет лишний вес, но знает, как его контролировать и всегда подчеркивать: при здоровом образе жизни ей ничего не мешает.
Чери выступает за правильное питание, поэтому не видит проблем в своих образах. На одном из фото она показала, как выглядит дома в обычном черном белье с модными лямочками и короткой маечке белого цвета.
«Я бы позволил ей украсть все, что она захочет, если она будет такой же в жизни», «Моделька в вишенке», «Это просто набор сладостей, боже😋🍌🍩👀», «Почему сразу на пол, вам надо трон❤️» «Такая сочная малышка в этой майке», «Нельзя остановиться».
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