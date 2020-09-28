Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала, в чем отдыхает на пляже
Известная красотка опубликовала жаркие кадры со своего отдыха в сториз Инстаграм, пишет Politeka.net.
Знаменитая модель позировала лежа на доске для серфинга, разложившись на песке.
Модель выбрала довольно яркий верх купального наряда - красотка позировала в желтом лифчике с большим вырезом, благодаря которому можно было рассмотреть большие прелести. Дополнительного акцента прелестям дали украшения, который спустились вниз по декольте.
Амато показала себя с начала лежа на животе, посветив упругими ягодицами в черном бикини на высокой посадке - выглядят так шикарно.
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Позже красотка прилегла на спину, тем самым продемонстрировав грудь. Образ звезды завершили различные аксессуары.
Модель погладила себя по волосам и, не отрываясь, смотрела в камеру.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, так как в сториз нет такой возможности. Все же, можно с уверенностью говорить, что красотка получила много приятных сообщений в личной переписке.
Напомним, Николь Амато предстала в черной маечке с глубоким декольте. Красотка немного прилегла, едва не вывалив грудь и з большого выреза.
Огромный бюст "налился" под тонкой майкой. На шее блестели аккуратные цепочки, а также красивое украшение из ткани.
Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала в купальнике, сидя на чем-то. Красотка решила показать только пятую точку, которой потрясла на камеру. Девушка подвигала под музыку "орешком", демонстрируя свои самые соблазнительные умения.
Напомним, фитнес-модель Николь Амато блеснула "орешком" в бесстыжем наряде
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