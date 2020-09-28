Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала, в чем отдыхает на пляже 

Известная красотка опубликовала жаркие кадры со своего отдыха в сториз Инстаграм,  пишет Politeka.net

Знаменитая модель позировала лежа на доске для серфинга, разложившись на песке. 

Модель выбрала довольно яркий верх купального наряда - красотка позировала в желтом лифчике с большим вырезом, благодаря которому можно было рассмотреть большие прелести. Дополнительного акцента прелестям дали украшения, который спустились вниз по декольте. 

Амато показала себя с начала лежа на животе, посветив упругими ягодицами в черном бикини на высокой посадке - выглядят так шикарно. 

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Позже красотка прилегла на спину, тем самым продемонстрировав грудь. Образ звезды завершили различные аксессуары. 

Модель погладила себя по волосам и, не отрываясь, смотрела в камеру.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, так как в сториз нет такой возможности. Все же, можно с уверенностью говорить, что красотка получила много приятных сообщений в личной переписке. 

Напомним, Николь Амато предстала в черной маечке с глубоким декольте. Красотка немного прилегла, едва не вывалив грудь и з большого выреза. 

Огромный бюст "налился" под тонкой майкой. На шее блестели аккуратные цепочки, а также красивое украшение из ткани. 

Ранее сообщалось, что Николь Амато  позировала в купальнике, сидя на чем-то. Красотка решила показать только пятую точку, которой потрясла на камеру. Девушка подвигала под музыку "орешком", демонстрируя свои самые соблазнительные умения. 

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Напомним, фитнес-модель Николь Амато блеснула "орешком" в бесстыжем наряде

А еще Politeka писала, что роскошная фитнес-модель Николь Амато изумила опасными позами в купальнике

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