Известная фитнес тренер Анита Луценко, звезда "Зважені та щасливі", показала себя и рассказала о сне

На фото Луценко позировала в сарафане и без белья, зато с большим декольте. Волосы у Аниты были элегантно расчесаны, а образ дополнила звезда шнурком вместо пояса на талии. Красотка не смотрела в объектив камеры, а только вниз. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Good night ... чем больше читаю про сон, тем раньше начинаю ложиться спать)) к тому же завтра в 6:00 моя личная зарядка", - написала Луценко.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Анита, спасибо за пинок. Занимаюсь с вами по утрам). Очень зашло. Надеюсь войдёт в привычку ", "Какая нежная. Восхищаюсь вами", "А надо бы действовать", "Какая Вы нежная, замечательное фото", "Вот и я все читаю и читаю, про заниматься,про интервальное голодание и т. п. и т.д".

Сообщалось, что известная фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала себя и рассказала о празднике.

На фото Анита стояла на берегу Днепра в Киеве. Красотка была в лосинах и майке. Звезда позировала на SUP-доске. Красотка волосы оставила распущенными, а рукой прикрыла голову.

Напомним, роскошная тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко разделась перед камерой

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