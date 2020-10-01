Американская фитнес-модель Ана Чери взбудоражила видами в спортивном костюме своей коллекции

Известная "фитоняшка" не только показывает, как тренируется и призывает к занятиям своих подписчиков, но и занимается выпуском линии спортивной одежды, сообщает Politeka.net.

Так, в одном из своих новых постов звезда продемонстрировала изгибы в обтягивающей одежде.

Красотка с разных ракурсов посветила фигурой в облегающих топике и шортиках с леопардовым принтом.

Формы звезды просто гипнотизируют - подкаченное тело, упругие ягодицы, тонкая талия и идеальный бюст.

Звезда заплела две игривые косички и решила не делать макияж. Натуральная красота Аны восхищает и достойна только самых лучших слов.

"Как мил этот новый наряд 😍 леопардовый принт - мой любимый 😆🙌🏼", - написала знаменитость.

За час кадры посмотрели более 14 тысяч раз. Пользователи сети написали, что у Чери не только идеальные изгибы, но и отличный вкус.

Напомним, Ана Чери показала, как проводит время в роскошном отеле на солнечном курорте. Спортсменка, как правило, проводит время дома и не желает куда-либо выезжать, однако для отдыха с мужем всегда выбирает самые яркие места.

Звезда сообщила, что остановилась в сказочном месте, где сможет полюбоваться красивым пейзажем с великолепной погодой.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в смелом боди.

Наряд обтянул и подчеркнул тонкую талию красотки. Также боди хорошо село на пышном бюсте звезды. Грудь выглядела очень привлекательно в столь прекрасном белье.

Тело оплели прозрачные пояса с железными вставками.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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