Американская фитнес-модель Ана Чери показала загорелое тело в одной футболке с гольфами

Спортсменка совершенствуется уже не один год и при этом не желает худеть, заявляя, что это сильно влияет на эмоциональное состояние. Поэтому девушка продолжает заниматься спортом и правильно питаться, готовя сладости без сахара или полезную низкокалорийную еду. Когда Ана поправляется, то также не комплексует по этому поводу.

При этом девушка снимается в пикантных фотосессиях, чтобы прорекламировать свою коллекцию спортивной одежды или же наряды своих коллег. Специально для такого случая Ана примерила лишь спортивную черную футболку и высокие белые гольфы, доходящие аж до середины бедер. При этом девушка соблазнительно приподняла ногу, чтобы показать и сами гольфы из натуральной ткани, и ягодицы, которыми так гордится.

Вот как реагируют фанаты:

«Ооо, это идеальный персик 🍑 👌🏻🔥; 🔥🔥🔥Тело; Что случилось с твоим лицом 😰😰😰😰; Ладно, тело просто бомба; Что случилось с твоим красивым лицом, теперь ты смотришься так будто с филлерами; Получи это, детка!; Мне нужно разобраться в этом ❤️; Тип вулкана горячий !!!!! И от тебя просто захватывает дух !!! 🌹; Wo! 🔥».

Ранее Ана Чери показала, как развлекается на отдыхе. На фото Ана позировала в белом халатике и без белья. Волосы у красотки были распущенными, а образ дополнила Чери распущенными волосами. Звезда закрыла глаза от удовольствия, сев на край ванной. Девушка была на отдыхе, а в руках держала пустой бокал. Звезда на второй вкладке показала ролик, где демонстрировала океан и бассейн.

"Великолепные номера с чудесными видами. Мальдивы открыты для путешествий, и этот курорт находится на вершине моего списка рекомендаций !", - написала звезда.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это место - мечта", "Вау совершенно великолепно", "Лучше мечты !!", "Королева моего сердца", "Великолепно, красиво, я люблю тебя", "Дай мне, чтобы моя подруга", "Определенно потрясающий", "Девушка мечты", "Что случилось с горой? Скольжение было больно".

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