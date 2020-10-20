Американская фитнес-модель Ана Чери показала загорелое тело в белом бикини с серым принтом

Фитнес-модель прославилась после того, как начала показывать лучшие пляжные образы и фото с тренировок. Подкачанное тело, загорелая и упругая кожа, а также экзотическая внешность Аны не оставляют никого равнодушными.

Каждый день она выставляет снимки, показывая свои будни во всей красе. Чаще всего Чери демонстрирует пикантные фото из дома, так как не любит куда-то ходить и ей нравится пляж рядом с жильем.

Так как фитнес-красотка владеет магазином спортивной одежды и купальников, она также часто показывает их в рекламной съемке. Сотрудничая с другими брендами, Ана устраивает фотосессии у бассейна. На одном из кадров видно, что девушка обладает пышными формами, выгодно подчеркнутыми белым бикини с серым принтом. Тонкие завязочки на лифе с трудом скрыли ее достоинства, а нижняя часть купальника показала упругие бедра во всей красе.

«Сегодня позагорала на солнышке в этом мраморном бикини», - пишет Ана под фото.

Вот как реагируют в сети:

«Красивый бикини; люблю тебя анна; Великолепная королева 😍❤; О, мой бог, даже поза не для скромных!! Такая красивая❤️; Вам нужен массаж; Линда - это человек, который вербует жизнь... чудесен человек, который превыше всего; Потрясающая красота😍😘; Ура приятно 2 есть и любовь; Вау, чудесно 🔥; Привет, милашка; такая открытая улыбка; невозможно не влюбиться; а поза не для скромных».

Ранее мы писали, что молодая спортсменка старается показывать в Инстаграм лучшие кадры с тренировок, а также жаркие фото в спортивных костюмах собственного бренда. Ана всегда делает неизменный акцент на ягодицах и этот раз не был исключением.

После того, как она Ана выиграла несколько титулов фитнес бикини в федерации NPC, она была девушкой недели из Инстаграм в журнале Maxim и снималась для журнала Playboy. Поэтому перед камерой Чери никакого стеснения не испытывает, подчеркивая свои достоинства самыми разными образами. В спортивном сером костюме девушка показала идеальный «орех» - покачанные ягодицы, на которыми так долго работала.

«Кто занимается со мной сегодня утром для HIIT с фокусом на нижнюю часть тела?! Подробности читайте в моих Стори 🤍», - пишет Ана под постом.

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