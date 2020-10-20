Известная телеведущая Влада Седан (Щеглова), жена украинского футболиста Александра Зинченко, показала себя в горячем образе

Наа фото Влада позировала в черном полупрозрачном платье с огромным разрезом. Девушка задрала ногу, показывая свою красоту по бедро. Волосы были собраны у Щегловой в косички, а образ дополнила жена Зинченко стильными черными босоножками. Фото вышло очень соблазнительным и горячим, ведь Седан не стеснялась показать себя. Можно только представить, почему Александр перестал играть в основе "Манчестер Сити" после свадьбы с такой молодой красавицей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем Рождения", - подписан снимок в сторис Влады.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, но так и хочется добавить: "Королева мира, Саше можно позавидовать".

Сообщалось, что невеста Александра Зинченко и телеведущая телеканала "Футбол" Влада Седан выложила откровенное фото.

"Я так не хочу отпускать тебя!!! 2019-ый, ты был самым тяжелым, самым переломным, самым поучительным и одновременно самым прекрасным и сказочным 💫 ты был моим годом 🐷🤞🏽Всех с наступающим, друзья", - поздравила Влада своих подписчиков.

А на снимке красавица позирует в белье, накинув на плечо пиджак и соблазнительно выставив обнаженную ногу.

Напомним, жена Зинченко чувственно оголила ножки на сеновале

А еще Politeka писала, что невеста Зинченко ошеломила идеальной фигурой на отдыхе

Также Politeka сообщала, что невеста Зинченко взбудоражила топлес-фото



