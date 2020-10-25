Популярная фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила спортивной формой во время тренировки
Как пишет Politeka.net, красавица опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором предстала в образе для занятий спортом. Юлия Мишура позирует в спортивном лифчике и обтягивающих синих штанах, которые подчеркнули ее идеально стройную фигуру и мускулистое тело. Девушка выбрала очень короткий топ, продемонстрировав поклонникам плоский животик и заметный пресс, а также внушительный бюст. Сразу видно - вот это тело, созданное упорными стараниями.
Задний план фото размылся из-за фокуса, который выделил модель из всей окружающей обстановки. Судя по геолокации, Юлия Мишура устроила тренировку в киевском парке "Наталка". Позируя для снимка, модель зажмурилась и трогательно улыбнулась, особый штрих кадру придали локоны девушки, которые слегка растрепались на ветру и легли на лицо.
29-летняя Мишура часто радует пользователей сети откровенными кадрами. Недавно она сфотографировалась, сидя на кровати топлес. Девушка прикрыла бюст руками руками, томно приоткрыла губы.
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«Скажите, есть у вас сегодня нежность? — Да, с добавленьем самых тёплых слов», - подписала пикантный снимок модель.
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