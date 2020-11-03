Американская фитнес-модель Ана Чери показала стильный образ в новом персиковом костюме

Являясь востребованной фитнес-моделью, девушка часто устраивает рекламу модной одежды в Инстаграм. Более того, она не стесняется подчеркнуть достоинства разными образами, выставить напоказ бюст или ягодицы, а также рассказать, как получила фигуру, которой очень гордится.

Ана не признает диеты, поэтому уверена, что залог здорового тела – это тренировки. Сама она много занимается и рассказывает о правильном питании, также знаменитость не сидит на диетах. Чери отмечает, что ей комфортно с такими формами и всегда показывает те в выгодном свете.

На фото видно, что в этот раз она примерила персиковый костюм, соблазнительно посветила ягодицами и даже заинтриговала фанатов образом, спустив лямки кофточки с плеч.

«Куда мы идем?; Я люблю тебя; Милая; Очень красиво ❤️ пора в полицию, скрыть ее от мира😍; вишенки для вишенки; Чудесный образ, просто чудесный; Куда бы нас ни завела жизнь; Моя любовь 😘; на такие бидоны можно вечно смотреть👍👍👍; На кухню пора, кормить малышку; Девушка, я звоню в полицию, ты украла мое сердце❤️; Так жарко».

Мы также писали, что девушка очень часто показывает в Инстаграм новые образы, которые примеряет в рамках рекламы одежды собственного бренда. При этом акцентирует Ана всегда внимание именно на бюсте, подчеркивая тот всевозможными способами. В этот раз модель устроила фотосессию в соблазнительном образе вампирши для взрослых.

Девушка надела лишь тонкое белье с кружевами, черный лифчик, выгодно подчеркнувший бюст и накладные кровавые клыки. Так Ана превратилась в горячую вампиршу, а для натуральности мрачного образа девушка испачкалась гримом на груди.

«Любовь с первого укуса🩸🦇 Счастливого Хэллоуина, EVE 🧛🏽‍♀️🖤 Примерьте костюм на Хеллоуин на прямо сейчас!» - пишет Ана под постом.

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