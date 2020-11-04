Известная фитнес-модель Ана Чери показала, как достигает идеальных ягодиц

На кадрах красотка позировала в лосинах и топике, а еще кроссовках. Волосы Ана собрала в две косы, чтобы не мешали. Девушка показала несколько упражнений, которые выполнила перед камерой. Чери акцентировала внимание больше всего на своей пятой точке, которой уделила много времени. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чувствовала себя очень усталой сегодня и серьезно болела после вчерашней тренировки, но все же тренировалась и снимала контент благодаря моей предтренировке", - написала красотка.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Обожаю эти леггинсы !!", "Получи это, девочка!", "Чувствовала себя очень усталой, но ты просто действовала изо всех сил. Ты делаешь больше всего", "Одержим своим домашним спортзалом", "Я так скучаю по этим тренировкам!", «Ты собираешься развестись с ним в ближайшее время ... или оставить это на несколько недель?».

Сообщалось, что известная фитнес-модель Ана Чери показала аппетитные места в вязаном бикини.

Модель предусмотрительно надела белоснежную рубашечку, которую спустила ради пикантности кадра. Кроме того, края наряда были подвязаны под грудью.

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