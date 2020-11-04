Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина впечатлила роскошным видом в вечернем платье

Звезда украинского спорта показала новое стильное фото и поделилась своими мыслями в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Свитолина, которая в связи со своей работой много ездит по миру, призналась, что в ее путешествиях ее неоднократно спрашивали, какое место она считает своим домом.

«Для меня это не одно конкретное место, это состояние души. Дом там, где отдыхают мысли, где не выносят мозг, где любят НЕ ЗА победы и состояние, а принимают тебя таким какой ты есть. И радуются тоже, просто так по мелочам», - рассказала спортсменка.

Она также опубликовала новое фото, на котором позирует в шикарном вечернем платье. Оригинальный верх из бежевого кружева интересно сочетается в наряде с шелковой юбкой нежного пудрового оттенка, а глубокий вырез позволяет теннисистке засветить свою подтянутую ножку.

Поклонники Свитолиной тут же отреагировали на ее пост.

«Потрясный образ!», «Мы тебя любим такой какая есть!!», «Потрясающе выглядите. И верно все говорите) Дом там, где уютно душе)», «Элина, как всегда радует, своей красотой, всегда заряжает позитивом)», «Гарна жінка», «Слишком шикарная», «Шо за богиня?!», - пишут люди.

В комментариях отметилась и известная украинская ведущая Леся Никитюк.

«Помню я этот образ», - написала она.

Напомним, неотразимая Свитолина в экстра-мини показала тату на пикантном месте, горячие кадры: "Ох, прямо...".

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