Американская фитнес-модель Ана Чери показала сразу два любимых образа в спортивной одежде

Ана начала заниматься собственным магазином после того, как ее аудитория превысила несколько миллионов фолловеров. Об этом пишет Politeka.net. Теперь спортсменка часто показывает новые и смелые наряды и экспериментирует с образами, чтобы показать, как умеет меняться даже дома. В специальном ролике в Инстаграм, Чери продемонстрировала два спортивных лука и не постеснялась при этом засветить лишнее.

Так как Ана гордится своим телом, она решила придать ролику пикантности и расстегнула черный топ вначале, как бы показывая, что примерка ее новой одежды проходит без белья. Затем она похвасталась самими костюмами, удачно севшими по ее пышной фигуре.

«Ребята, побалуйте свою девушку, а дамы побалуйте себя и купите лучшую спортивную одежду 🙌🏼», - написала Ана под кадрами.

Поклонники ответили сразу же:

«Определенно богиня 🥰😋; в таких топах сложно что-то удержать️😢 девочка то класс показала😢; Я так сильно тебя люблю. Мы по-девичьи, я и Бич любят тебя; Красивое видео, моя прекрасная подруга; Foarte frumoasă superba 😘😘😘😘; без инъекций и операций было бы лучше; Красивая буоооооооооо горячая фигура; идеальная девочка показала такой класс❤❤».

Мы также писали, что Ана Чери является профессиональным фитнес-тренером и уже не первый год она занимается специально для того, чтобы заснять видео-уроки с инструкциями о том, как поддерживать себя в форме или прокачать ягодицы и бедра. Чери отказывается худеть, поэтому подчеркивает, что не любит себе отказывать во вкусностях.

Именно поэтому она усердно тренируется в остальное время, помогая телу оставаться в прежней форме и не набирать лишнего. Стоит отметить, что Ана также благодаря Инстаграм стала альтернативной моделью и довольно часто показывает на себе вещи от разных дизайнеров.

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