Американская фитнес-модель Ана Чери показала себя в распутном костюмчике

Красотка может свернуть головы всем мужчинам, которые проходят мимо нее, ведь формы модели просто фантастические, передает Politeka.net.

Красотка активно занимается спортом, но смогла сохранить женственные формы и сексапильность.

Сама модель рассказала, что также своей фантастической внешностью обязана американским, мексиканским и кавказским корням.

Известно, что Чери завоевала несколько титулов фитнес-бикини в федерации NPC и успела побывать на страницах журнала Muscle and Fitness. У модели есть собственная линия спортивной одежды, а также она открыла собственный спортзал.

Звезда получила огромную популярность в сети. Сейчас на ее Инстаграм подписаны 12,5 миллиона людей.

Красотка каждый раз балует поклонников жаркими снимками. В частности, на одном из последних фото звезда позировала в кротком топике, который держался на ее пышном бюсте. Одежда была приспущена с плеч, а также оголила красивый пресс.

Модель встала вполоборота к камере и сверкнула аппетитной пятой точкой в мини-шортах.

"Я люблю хороший золотой час ✨", - написала звезда.

За шесть часов пост собрал более 90 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что модель выглядит превосходно в любой час и в любой одежде.

Напомним, Ана Чери опубликовала сторис, в которых надела крохотное розовое бикини, едва прикрывавшее ее большие прелести.

Звезда надела несколько золотых цепочек, привлекавшие все больше внимания к ее формам, это завораживает.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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