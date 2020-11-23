Американская фитнес-модель Ана Чери показала себя в распутном костюмчике
Красотка может свернуть головы всем мужчинам, которые проходят мимо нее, ведь формы модели просто фантастические, передает Politeka.net.
Красотка активно занимается спортом, но смогла сохранить женственные формы и сексапильность.
Сама модель рассказала, что также своей фантастической внешностью обязана американским, мексиканским и кавказским корням.
Известно, что Чери завоевала несколько титулов фитнес-бикини в федерации NPC и успела побывать на страницах журнала Muscle and Fitness. У модели есть собственная линия спортивной одежды, а также она открыла собственный спортзал.
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Звезда получила огромную популярность в сети. Сейчас на ее Инстаграм подписаны 12,5 миллиона людей.
Красотка каждый раз балует поклонников жаркими снимками. В частности, на одном из последних фото звезда позировала в кротком топике, который держался на ее пышном бюсте. Одежда была приспущена с плеч, а также оголила красивый пресс.
Модель встала вполоборота к камере и сверкнула аппетитной пятой точкой в мини-шортах.
"Я люблю хороший золотой час ✨", - написала звезда.
За шесть часов пост собрал более 90 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что модель выглядит превосходно в любой час и в любой одежде.
Напомним, Ана Чери опубликовала сторис, в которых надела крохотное розовое бикини, едва прикрывавшее ее большие прелести.
Звезда надела несколько золотых цепочек, привлекавшие все больше внимания к ее формам, это завораживает.
Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру
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