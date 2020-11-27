Популярная фитнес-модель Николь Амато похвасталась роскошными формами, пустившись в танец прямо в спортивном наряде
Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.
«Когда вы наконец-то соглашаетесь сделать своей первый мерч», - коротко говорится в сообщении.
Драма победителя "Танців з зірками", невеста изменила ему с известным певцом: "Загуляли..."
"Покойся с миром, Мадонна": в Сети сообщили о трагедии с королевой поп-музыки, что известно
"Поцеловал дочку и ушел": трагедия оборвала жизнь трех людей на киевской трассе, детали и фото
Друг Харламова раскрыл настоящую причину развода с Асмус: «Он помешан на...»
Уточним, что на опубликованных кадрах Амато исполняет зажигательный танец прямо в спортзале, позируя в тесном наряде. Красотка элегантно двигается, демонстрируя пышные формы во всей красе.
«Женственность, которая так и исходит от ваших движений. Замечательно», «ты настолько невероятная и сладкая на этих кадрах», - пишут ее поклонники.
Уточним, что всего за несколько минут пост Аматол айкнули почти сотня человек. Однако комментировать кадры явно не спешили.
Как сообщалось до этого, фитнес-модель Николь Амато покрасовалась за штурвалом легкомоторного самолета.
На своей странице в социальной сети Инстаграм пышногрудая красотка опубликовала фото и видео, на которых позирует возле воздушного судна, а затем – в салоне, кресла которого обиты светлой кожей.
На Николь – короткие светлые шорты-велосипедки и топ, который едва удерживает красивую грудь. Из аксессуаров на красотке – солнцезащитные очки.
Напомним, что Николь Амато в непристойном купальнике остудила свой пыл, погрузившись в воду.
А еще Politeka писала, что раздетая фитнес-модель Николь Амато эффектно уселась, поманив экзотической красотой.
Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Николь Амато эффектно выгнулась в микро-бикини, тело аж блестит.