Популярная фитнес-модель Николь Амато похвасталась роскошными формами, пустившись в танец прямо в спортивном наряде

Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.

«Когда вы наконец-то соглашаетесь сделать своей первый мерч», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Амато исполняет зажигательный танец прямо в спортзале, позируя в тесном наряде. Красотка элегантно двигается, демонстрируя пышные формы во всей красе.

«Женственность, которая так и исходит от ваших движений. Замечательно», «ты настолько невероятная и сладкая на этих кадрах», - пишут ее поклонники.

Уточним, что всего за несколько минут пост Аматол айкнули почти сотня человек. Однако комментировать кадры явно не спешили.

Как сообщалось до этого, фитнес-модель Николь Амато покрасовалась за штурвалом легкомоторного самолета.

На своей странице в социальной сети Инстаграм пышногрудая красотка опубликовала фото и видео, на которых позирует возле воздушного судна, а затем – в салоне, кресла которого обиты светлой кожей.

На Николь – короткие светлые шорты-велосипедки и топ, который едва удерживает красивую грудь. Из аксессуаров на красотке – солнцезащитные очки.

Напомним, что Николь Амато в непристойном купальнике остудила свой пыл, погрузившись в воду.

А еще Politeka писала, что раздетая фитнес-модель Николь Амато эффектно уселась, поманив экзотической красотой.

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Николь Амато эффектно выгнулась в микро-бикини, тело аж блестит.