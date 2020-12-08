Актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с разведенным комиком Гариком Харламовым, взорвала сеть роскошным видом

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда записала сторис у себя в Инстаграм. На видео она предстала в повседневном виде, но ее образ получился весьма пикантным благодаря пухлым губкам и идеальному мейку. Девушка записывала видео на солнце, от чего сильно щурилась.

«Ух, какое у нас солнце. Даже не могу записать для вас сторис. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения», - отметила Кошкина.

Напомнить о себе девушка решила после того, как у себя в Инстаграм запостила видео с Гариком Хардамовым, с которым ей приписывают роман. Как известно, о романе Кошкиной и Гарика стали говорить сразу же после развода комика с актрисой Кристиной Асмус. Отмечалось, что парочку якобы видели на вечеринке у Ляйсан Утяшевой.

Сначала обе звезды отрицали роман, но позже незаметно стали подогревать интерес к своим персонам. Сначала Кошкина появилась в качестве приглашенной звезды на шоу Comedy Club, где она сыграла девушку, претендующую на сердце Гарика.

На днях же Кошкина опубликовала анонс сериала, в котором Харламов играет главную роль.

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